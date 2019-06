Korte ontruiming bij Schiphol om verdacht pakketje

Het pakketje werd volgens volgens Marechaussee-woordvoerder Marloes de Ridder vanmiddag aangetroffen bij vrachtafhandelingsdienst Swissport, gevestigd aan de Anchoragelaan. Volgens de Veiligheidsregio ging een hond bij het pakket zitten, wat kan betekenen dat de inhoud gevaarlijk is. ,,Het is dan standaardprocedure om alles te ontruimen en de omgeving af te zetten”, aldus de marechaussee. ,,Dat is voor de veiligheid, maar ook om de EOD alle ruimte te geven.” Het bedrijf Swissport wilde geen commentaar geven op de ontruiming.

Even na zes uur vanavond werd het gebied rondom de Swissport-vestiging weer vrijgegeven. Het terrein rondom het bedrijf werd in een cirkel van honderd meter afgezet. Hoe het pakketje werd opgemerkt is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk sloeg een hond van de beveiliging van Swissport aan, zo vermoedt De Ridder. ,,Het was in elk geval geen hond van de marechaussee.” Hoe dan ook bleek na inspectie dat de inhoud van het pakket niet gevaarlijk of verdacht is. ,,Om die reden is de omgeving weer vrijgegeven en konden medewerkers weer aan de slag.”