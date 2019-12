Koud en mistig op eerste dag meteorologische winter

Werknemer (52) overleden bij bedrijfson­ge­val Nederweert

30 november NEDERWEERT - Een 52-jarige werknemer is zaterdag omgekomen door een bedrijfsongeval bij een bedrijf in Nederweert. Welk bedrijf zegt de politie niet, wel dat het gebeurde in een pand aan de Titaniumstraat in de Limburgse plaats.