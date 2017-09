Kozakken Boys knalt De Graafschap uit beker na penalty's De Graafschap heeft zich dinsdagavond geblameerd in het KNVB-bekertoernooi. De Doetinchemse eerstedivisionist struikelde in de eerste ronde over tweededivisionist Kozakken Boys. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna de thuisploeg in de strafschoppenserie aan het langste eind trok.







Mail M 0

Delen per e-mail Sluit Sluit Je naam Je e-mail Naam ontvanger E-mail ontvanger Bericht Stuur mij een kopie E-mail versturen

Nabeschouwing

De Graafschap was al gewaarschuwd, want Kozakken Boys stuntte vorig seizoen al in het bekertoernooi met een 3-0 zege op eerstedivisionist Helmond Sport. Trainer Henk de Jong wilde van onderschatting daarom ook niets weten en stuurde de sterkst mogelijke basisploeg het veld op. Hij startte met dezelfde namen als vrijdag in de tweede helft bij Jong FC Utrecht (1-4 zege), alleen gunde hij tweede doelman Agil Etemadi zijn speelminuten.



Vrije trap

De Graafschap begon nog wel aardig, maar ontdekte al snel dat oud-prof Danny Buijs zijn zaakjes prima voor elkaar heeft als trainer van Kozakken Boys. De Superboeren deelden via Daryl van Mieghem en Anthony van den Hurk de eerste speldenprikjes uit, maar de thuisploeg overleefde zonder al te veel problemen het eerste half uur. Na 33 minuten kwamen de Werkendammers zelfs op voorsprong. Etemadi liet zich verrassen door een vrije trap van Mahmut Sönmez: 1-0.



De Doetinchemmers hadden vervolgens moeite om de rollen om te draaien. De Graafschap toonde ook niet de wil om alles uit de kast te halen en voetbalde in een te laag tempo. Reden voor De Jong om halverwege in te grijpen en Elvio van Overbeek, die op de rechtervleugel een ongelukkige avond beleefde, te vervangen door Youssef El Jebli. Het sorteerde aanvankelijk weinig effect, want het spel werd almaar rommeliger. Aan de andere kant voorkwam Etemadi bij een schot van Ahmed El Azzouti dat de schade nog groter werd.



Gelijkmaker

Na 68 minuten werd het wel gelijk. Nadat eerst een inzet van Van den Hurk voor de lijn werd weggehaald, kopte Sjoerd Ars de 1-1 binnen.



Met Fabian Serrarens in de ploeg voor Ars ging De Graafschap op jacht naar de winnende treffer. De kansen kwamen ook. Een kopbal van Tim Receveur belandde precies in de handen van doelman Nils den Hartog, Serrarens trof van dichtbij de paal. Kozakken Boys hield echter stand, waardoor het op een verlenging uitdraaide.



Tempo

De Graafschap schroefde het tempo omhoog en kreeg via Van den Hurk en Van Mieghem kansen, maar de grootste was voor Kozakken Boys. Invaller Julian Agatowski kreeg alle ruimte om uit te halen, maar schoot op de benen van Etemadi. In de tweede helft van de verlenging waren El Jebli en Mark Diemers dicht bij de 1-2, maar de beslissing bleef uit.



Vervolgens nam Kozakken Boys de strafschoppen het best. Sven Nieuwpoort en Tim Keurntjes misten namens De Graafschap.



Kozakken Boys-De Graafschap 1-1 (1-0). 33. 1-0 Sönmez, 68. 1-1 Ars.

Scheidsrechter: Mulder.

Gele kaart: Abdulsamed Abdullahi, Mehdanie Habtemariam, Ahmad Mendes Moreira (Kozakken Boys), Elvio van Overbeek, Andrew Driver, Daryl van Mieghem, Myenty Abena (De Graafschap).

Opstelling De Graafschap: Etemadi; Van Overbeek (46. El Jebli), Abena, L. Nieuwpoort, Driver, Tutuarima; Receveur, Diemers, Van Mieghem; Van den Hurk (120. Keurntjes), Ars (76. Serrarens).

Tijd LIVEBLOG

22:25 De strafschoppenserie is afgelopen! 22:31 De strafschoppenserie is begonnen! 22:23 Penalty's moeten de beslssing brengen in Werkendam. 120'+3' Einde 2e helft verlenging! 118' De Graafschap kan nog geen beslissing forceren. 106' Kan De Graafschap profiteren van de vermoeidheid bij Kozakken Boys? Nog altijd 1-1, met nog een kwartier te gaan. 105' Aftrap tweede helft verlenging! 105'+2' Einde eerste helft verlenging 90' Aftrap eerste helft verlenging! 90'+5' Einde tweede helft! 21:38 De reguliere speeltijd is afgelopen in Werkendam, waar De Graafschap gaat verlengen na de 1-1 tegen Kozakken Boys. 90' Zes minuten blessuretijd in Werkendam! 83' Serrarens schiet op de paal! Er dreigt een verlenging voor De Graafschap. 68' Sjoerd Ars zorgt voor opluchting met zijn gelijkmaker tegen de amateurs van Kozakken Boys! 63' Met nog een half uur te gaan staat De Graafschap nog altijd op achterstand. 48' Goal De Graafschap afgekeurd. 45' Tweede helft begonnen 45'+2' Einde eerste helft 33' De goal van Kozakken Boys. 0' Aftrap eerste helft!

Voorbeschouwing