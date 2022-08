Kracht van de vlag: waarom het rood-wit-blauw bij (bijna) iedereen iets losmaakt

Boeren: Extreme droogte zorgt dit jaar voor kleinere aardappe­len, suikerbie­ten en fruit

Aardappelen, suikerbieten en fruit zoals appels en peren zullen dit jaar kleiner uitvallen door de extreme droogte, verwacht boerenorganisatie ZLTO. De recente regenval is goed geweest voor de landbouw, maar het tekort aan water is zo groot dat dat niet door enkele regenbuien gedekt wordt, zegt een woordvoerder. ,,Iedere druppel telt, maar de realiteit is wel dat dit een druppel op de gloeiende plaat is.”

