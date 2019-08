Krachtige windhoos raast door Amsterdam, getuigen delen massaal video’s op Twitter

Update Schiphol weer op gang na tanksto­ring, vluchten geannu­leerd en vertraagd

22:47 Er kan weer worden getankt op Schiphol. De brandstoftoevoer is hersteld, aldus een woordvoerder van Schiphol. Vier tot zes vluchten kunnen vanavond niet weg. Ongeveer duizend mensen kunnen daardoor niet vertrekken. Een tiental vluchten is vertraagd. Even na 20.00 uur begon de storing, rond 21.30 uur waren de problemen opgelost.