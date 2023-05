Kreeg kroongetuige nu wel of geen miljoenen? ‘Te gek voor woorden dat we dat niet kunnen toetsen’

Heeft kroongetuige Nabil B. een dikke zak geld gekregen voor zijn verklaringen, of juist niet? Zolang daar geen duidelijkheid over komt, kan er ook niet worden beoordeeld hoe betrouwbaar hij is. Dat zeggen de advocaten van Taghi's vermeende rechterhand Saïd Razzouki dinsdag tijdens een zitting in het liquidatieproces Marengo.

Meerdere advocaten lieten het woord tijdens het megaproces al vallen: koopgetuige. Een verbastering van het woord ‘kroongetuige’ waarin duidelijke kritiek doorklinkt. Vrijwel elke advocaat vraagt zich af hoe de deal tussen het Openbaar Ministerie (OM) en Nabil B. eruitziet. En dan vooral het financiële aspect. Want hoe betrouwbaar is de verklaring van een getuige als hij een grote zak geld krijgt voor wat hij vertelt?

Dat was ook de boodschap van advocaten Mark Dunsbergen en Robert van ‘t Land op de eerste dag van hun pleidooien voor Saïd Razzouki. Razzouki, die als laatste van alle verdachten de kans krijgt om zich te verdedigen, wordt door het OM gezien als de rechterhand. Hij fungeerde bij verschillende moorden als de schakel tussen Ridouan Taghi en de uitvoerders. Taghi gaf als leider de moordopdrachten, Razzouki regelde dat ze werden uitgevoerd.

Hij gaf opdrachten om doelwitten te laten observeren. Maar hij regelde ook wapens, auto’s en safehouses voor de schutters. „Samen met Ridouan Taghi regisseerde hij op afstand deze moorden”, zei de officier van justitie eerder toen er een levenslange gevangenisstraf werd geëist. „Belachelijk allemaal weer”, was de enige reactie destijds van Razzouki.

Uitzuigen tot de laatste cent

Een deel van het bewijs in de zaak is afkomstig uit verklaringen van kroongetuige Nabil B. Hij was, voordat hij naar de politie stapte, een van de mannen die werd aangestuurd door Razzouki. Hij voerde rondom liquidaties verschillende klussen uit en was bovendien goed bevriend met diens broer. Dat de advocaten van Razzouki hun pijlen dan ook richtten op de betrouwbaarheid van de kroongetuige is geen verrassing.

„De kroongetuige wil dat er enorme bedragen worden betaald voor zijn verklaringen, onder het mom van de getuigenbescherming. Hij wil geld zien”, vertelde Dunsbergen, waarna hij verwees naar de telefoonberichten van Nabil B., die eerder veel stof deden opwaaien. Nabil zou vanuit de gevangenis onder andere stiekem naar zijn vriendin hebben gestuurd: ‘Dit gaat de grootste zaak ooit worden qua liquidaties. Mogen we dan ook het maximale eruit halen?’ en ‘Helemaal uitzuigen. Tot de laatste cent.’

1,8 miljoen euro

In de berichten ging het ook over het bedrag dat een andere kroongetuige, Fred Ros, eerder zou hebben ontvangen van de staat: 1,8 miljoen euro. Nabil B. lijkt er volgens de advocaten op aan te sturen dat hij meer geld wil voor zijn verklaringen.

Dat zou heel opvallend zijn, want het uitgangspunt is dat een kroongetuige geen financiële vergoeding krijgt voor wat hij vertelt. Volgens de toenmalige advocaten van Nabil B. was er van grote geldbedragen geen sprake. Alle vragen die over de kroongetuigedeal werd gesteld bleven onbeantwoord, omdat de deal volgens het OM geheim is.

„Het is toch eigenlijk ronduit te gek voor woorden dat kroongetuigen forse financiële bedragen kunnen ontvangen, maar dat dit op geen enkele wijze getoetst kan worden?” zei Dunsbergen. „We hebben een situatie waarin een belastend verklarende kroongetuige geen antwoord hoeft te geven op vragen of hij financiële motieven had.” Daarmee is volgens de twee advocaten ook niet te controleren of de verklaringen van Nabil B. wel betrouwbaar zijn.

