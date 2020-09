Krijgen we nog een nazomer? Vanaf donderdag zou het kunnen...

Vandaag is er vooralsnog veel bewolking en spettert het lokaal wat. In de loop van de dag laat de zon zich af en toe even zien. Bij een zuidwestenwindje kruipt het kwik naar de, pakweg, 19 tot 21 graden. Misschien morgen zelfs 22 met meer opklaringen en regelmatig zon. 's Nachts daalt de temperatuur niet veel verder dan naar een graad op 17. Vanaf donderdag mogen we gaan hopen op een nazomer.



Donderdag krijgt de zon de ruimte, blijft het droog en draait de wind naar het noordwesten. De temperatuur loopt daardoor nog niet echt op. Vrijdag is het mogelijk iets warmer, als de wind vanuit het zuiden waait. Aan zee wordt het dan zo'n 19 graden en 22 á 23 in het binnenland, aldus de meteorologen van Weerplaza. Voor zaterdag en zondag is de verwachting nog wat vager.



Zaterdag is er, hoewel niet veel, kans op een buitje. De wind trekt vanuit het zuidwesten weer iets aan en de temperatuur ligt rond de 20 graden. De zondag - het kantelpunt in de verwachting - vertelt vrijwel hetzelfde verhaal. Onder invloed van hogedrukgebieden blijft het maandag rustig en droog. De zon laat zich van zijn beste kant zien en de temperatuur gaat omhoog. Toch een nazomer? Met 20 tot 25 graden in de middag zou het zomaar kunnen.