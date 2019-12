Krijgt Bekir E. vandaag 20 jaar cel voor de ‘liquidatie’ van Humeyra (16)?

Over vijf dagen is het een jaar geleden dat Bekir met zeven gerichte schoten in de fietsenstalling van het Design College in Rotterdam de 16-jarige Humeyra doodschoot. De tragische climax van een periode waarin hij het meisje met wie hij een korte affaire had, hevig stalkte en bedreigde. Pas na de moord ontdekten politie en justitie dat ze dat veel serieuzer hadden moeten nemen en dat er veel fouten zijn gemaakt. Humeyra had meer dan eens bij de politie om hulp en bescherming gevraagd, maar daar werd te weinig mee gedaan.



Bekir gaf een maand geleden tijdens de rechtszaak blijk van zeer weinig zelfinzicht. In grote lijnen komt zijn verhaal erop neer dat het haar schuld is dat het zo uit de hand is gelopen. Zíj zou hebben gelogen over haar leeftijd waardoor hij voor pedofiel werd uitgemaakt. Ook zouden Humeyra en een andere ex van Bekir hebben samengespannen om hem achter tralies te krijgen. Toch wilde hij haar niet doodschieten, zegt Bekir. Dat zou hij in een opwelling gedaan hebben toen hij wilde praten en zij wegrende.