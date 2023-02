Krijgt Max Verstappen opkomst verkiezingen omhoog? Check het in onze nieuwe videoserie

Woeste storings­mon­teur Peter (73) kreeg avondklok­boe­te: ‘Ik hielp gezin uit de kou’

Peter Ziel (73) is nadat hij in de kou in Steenwijk een warmtepomp repareerde onderweg naar huis, wanneer hij een avondklokboete krijgt. Inmiddels twee jaar geleden, maar de monteur uit Zwartsluis laat het er niet bij zitten en vecht de bekeuring via de rechter aan. ,,Van mij mag de dienstdoende agent een hoop trammelant met zijn warmtepomp krijgen. En een week -20.”

