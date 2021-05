Krijgt van misbruik verdachte ex-officier van justitie na jaren uitstel nu dan toch celstraf?

Coronavirus LIVE | Laagste aantal ic-opnames in twee maanden, Britten mogen binnenkort weer knuffelen

17:09 Terwijl het aantal besmettingen weer voorzichtig toeneemt, komt er uit de ziekenhuizen goed nieuws. Het aantal mensen dat met corona een bed bezet, daalt wederom. Het kabinet komt ondertussen bijeen in het Catshuis om te bespreken of er een nieuwe stap gezet kan worden in de versoepeling van de coronamaatregelen. Vorige week bleek die nog niet mogelijk vanwege de hoge druk op de zorg. Verder bereidt het Verenigd Koninkrijk zich voor op een vers pakket met versoepelingen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorige liveblog terug.