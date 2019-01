Krikke zegt niets over afspraken met bouwers vreugdevuren

Volgens de burgemeester geldt als basis het convenant uit 2016 over de vreugdevuren, dat ze eerder deze week op aandringen van de raad openbaar maakte. De inhoudelijke aanvullingen die zijn gemaakt voor deze jaarwisseling beschreef ze in een begeleidende brief aan de raad. Krikke wilde er donderdag niet verder op ingaan. Ze verwees verder naar het onafhankelijke onderzoek dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uitvoert.

Daarin zal volgens haar alles, dus ook alle afspraken over de vuren, in volledige samenhang worden bekeken. De burgemeester zei dat ze het niet wenselijk vindt dat ze op dit moment en lopende het onderzoek steeds brokjes informatie aan de raad zou geven, dus gaf ze ook niet het antwoord op deze ,,ja-nee-vraag’'.

PVV

De lokale PVV had opnieuw om een spoeddebat over de vreugdevuren gevraagd maar kreeg van andere partijen onvoldoende steun voor haar voorstel. Volgens de partij blijkt uit het deze week vrijgegeven convenant dat burgemeester Krikke niet alleen had kunnen, maar ook had moeten ingrijpen toen de Scheveningse vuurstapels tijdens de afgelopen jaarwisseling hoger werden dan het afgesproken maximum van 35 meter.