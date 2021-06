Kritiek op nieuw alzheimermedicijn zwelt aan

Ook hoogleraar geriatrie Marcel Olde Rikkert, voorzitter van de commissie die de richtlijn ontwikkelt voor het behandelen van dementiepatiënten, vindt dat het medicijn niet voorgeschreven zou moeten worden. Hij oordeelt hard over Aduhelm. ,,Je mag als arts een patiënt niet schaden. Nu is er een medicijn toegelaten in de Verenigde Staten waarvan echt onduidelijk is of het iemand met alzheimer op termijn iets oplevert. Ondertussen geeft het wel een groot risico op breinschade door bijwerkingen. Zo’n middel moet je als arts dus niet voorschrijven.”