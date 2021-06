‘Kritisch rapport over meer dan incidentele fouten in jeugdzorg stilgehouden’

In het rapport, getiteld Incident of patroon?, concludeert toenmalig topambtenaar van het ministerie Reinout Woittiez dat er ‘meer dan incidenteel’ fouten worden gemaakt bij het opstellen van jeugdzorgdossiers en dat die fouten niet hersteld worden, schrijft de krant.



Hierdoor worden jaarlijks bij ‘vele tientallen en wellicht enkele honderden’ gezinnen op basis van foutieve informatie vergaande interventies gedaan, zoals uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen. Aanleiding voor het opstellen van het rapport was een mail van een vader aan justitieminister Grapperhaus.



De man probeert al jaren tevergeefs aantoonbare fouten in het dossier van zijn dochter te corrigeren. Kern van het probleem is dat jeugdzorg de man op basis van incorrecte informatie de omgang met zijn dochter beperkte. En dat die informatie in haar dossier blijft staan en steeds weer wordt opgerakeld, ook al is inmiddels vastgesteld dat die niet klopt.



Het ministerie van J&V zegt de signalen uit het rapport wel degelijk ‘serieus’ en ‘ter harte’ te hebben genomen. „Het is mede door het rapport van Woittiez bekend dat er verbeteringen mogelijk zijn als het gaat om het feitenonderzoek”, aldus een woordvoerder tegen NRC. Drie jaar terug werd het actieplan Verbetering Feitenonderzoek ingevoerd.



