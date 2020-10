Kroongetuige Nabil B. heeft spijt: deal niet gesloten als hij wist dat OM hem te snel zou presenteren

,,Als ik van tevoren had geweten dat het na drie maanden naar buiten zou komen, had ik nooit getekend. Tijdens de deal heb ik een globale schets gekregen hoe dat eruit zou gaan zien. Het kon zes tot negen maanden duren voordat het naar buiten zou komen”, verklaarde Nabil in januari van dit jaar tegen de onderzoeksrechter. ,,Daar ben ik best wel pissig over geworden. Daar was ik het niet mee eens.”