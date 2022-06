Kuipers belooft covidplannen per sector in juli na felle kritiek horeca- en evenementenbranche

Het coronavirus mag langzaam aan een comeback bezig zijn; een gedetailleerde strategie voor een nieuwe golf is er nog niet. Plannen per sector zijn nog niet uitgewerkt, de horeca is er zelfs nog niet aan begonnen. Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland (KHN): ,,De minister vraagt ons verantwoordelijkheid te pakken, maar zet daar niets tegenover. Wat doet de overheid zelf om de ziekenhuizen beter voor te bereiden, wat wordt de vaccinatiestrategie eigenlijk? We vragen er al maanden naar, maar horen niets.”