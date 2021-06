Kunnen we nog een beetje voorzichtig omgaan met deze pandemie, alstublieft?

Kreeg net een mailtje van de Staatsdrukkerij (Sdu) dat de gele vaccinatieboekjes die ik besteld had, verlaat zijn. Sinds bekend werd dat de GGD’s daarin corona-vaccinaties opnemen is de vraag ernaar ‘explosief gestegen’, schrijft de Sdu. Ik had de boekjes besteld omdat het RIVM waarschijnlijk mijn vaccinatie van de huisarts niet in zijn systemen krijgt ingevoerd. Ik checkte net nog even: ze hebben het lek nog niet boven. We zijn tien weken verder, maar het RIVM beschouwt me nog steeds als ongevaccineerd.

Enfin, de gedachte was dat de GGD mijn vaccinatie in het gele boekje zou afstempelen. Dat hadden ze namelijk aangekondigd. Dan kon ik zo tenminste in het buitenland aantonen dat ik gevaccineerd was. Maar geen geel boekje nog. Nu blijkt overigens dat de GGD’s ook alleen maar de eigen vaccinaties aftekenen en niet die van de huisartsen.

Nou ja. De wegen van de bureaucratie. En het zijn maar first-world problems he. In Afrika en Zuid-Amerika hebben ze andere vaccinatiezorgen. Dus ik ga niet zeuren. Maar toch een heel klein beetje. Echt, ik wil de pret van alle versoepelingen niet bederven, maar soms bevangt me de angst dat we nu wel heel erg hard gaan. Ik kom net uit Duitsland waar de discussie is of de scholieren op de basisscholen misschien buiten op de speelpleinen mogen zonder mondkapje. Die vaccineren overigens alle kinderen boven de 12. Dat hoeft van mij allemaal niet. Liever niet zelfs. Ik ben er, wetenschappelijk gesteund, ook van overtuigd dat kinderen en volwassenen buiten echt heel erg goed zonder mondkapjes kunnen. Maar er zit daar een voorzichtigheid in de omgang met de pandemie, die me wel aanstaat.

Misschien durf ik gewoon niet geloven dat het over is. Dat kan. Ik herinner me nog zo goed de kater van vorig jaar, toen heel Europa dacht dat we eraf waren en de tweede golf ons in de herfst weer keihard met de neus op de feiten drukte. Dus misschien ben ik te voorzichtig. Alle cijfers zijn ook goed, we vaccineren stevig door. Maar ik zie ook dat in Nederland nog hele volksstammen niet ingeënt zijn en dat feestende jongeren de besmetting zo weer terug mee naar Nederland nemen. Ik heb een gevaccineerde vriend die zo alsnog corona heeft gekregen. Dan moet de echte vakantie-uittocht nog beginnen. Kunnen we nog een beetje voorzichtig doen, alstublieft?