Kunstenaar verstuurde drie schilderijen via pakketservice, nu zijn ze spoorloos: ‘Zo frustrerend’

35 katten in een piepklein huisje, baasje vraagt zelf om hulp: ‘Het is vreselijk uit de hand gelopen’

2 september Maar liefst 14 katten en 21 kittens zijn afgelopen week aangetroffen in een kleine woning in het Groene Hart. ,,Het is vreselijk uit de hand gelopen, ik heb het overzicht niet meer”, klonk de hartverscheurende hulpvraag van het baasje aan de Dierenbescherming. Wonder boven wonder zijn alle 35 dieren, op vlooien en wat wondjes bij de katers na, kerngezond.