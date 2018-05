Kunsthandelaar die nieuwe Rembrandt ontdekte: Ik wist meteen dat het om een echte ging

Voor het eerst in 44 jaar is er weer een doek van Rembrandt ontdekt. Het gaat om het schilderij Portret van een jonge man. Kunsthandelaar Jan Six (39) zag het onbekende schilderij in een catalogus en wist direct dat hij een bijzondere vondst te pakken had.

Six, die kunsthandelaar is en zich specialiseert in de oude meesters, vertelt hoe hij tot de bijzondere ontdekking kwam: ,,Tijdens het doorbladeren van de catalogus zag ik direct een schilderij dat beter was dan de rest. Ik ben onderzoek gaan doen en kwam erachter dat het inderdaad een nog onbekend schilderij was. Ik liet het aan Rembrandtkenner Ernst van de Wetering zien, maar hij wilde geen uitspraak doen zonder eerst het origineel te bekijken. Ik ben naar Londen gevlogen en toen ik echt overtuigd was ben ik gaan zoeken naar een investeerder die me kon helpen het doek te kopen."



In een jaar deed hij zelf veel onderzoek en liet hij diverse experts het doek bekijken. Toen Ernst van de Wetering, leider van het Rembrandt Research Project, zijn vermoedens bevestigde, besloot Six er een boek over te schrijven. Volgens Six herkende hij de Rembrandt onder andere door de observerende blik van de jongeman, dit zou typerend voor portretten van Rembrandt zijn.

Volledig scherm Jan Six © Bart Koetsier

Direct duidelijk

Waarom al die tijd niemand het schilderij als een Rembrandt herkende, begrijpt Six ook niet: ,,Het zou een goede vraag zijn aan het veilinghuis, zij hebben het schilderij twee jaar lang in hun bezit gehad. Voor mij was het direct duidelijk dat het hier om een Rembrandt ging." Deskundigen zeggen dat het schilderij waarschijnlijk rond 1634 gemaakt is. Dit wordt voornamelijk gebaseerd op de kraag van de jongeman.



Het schilderij was ooit onderdeel van een groter geheel. De huidige theorie is dat het ging om een man en een vrouw die ten voeten uit afgebeeld waren. Het vrouwelijke portret is uit het schilderij gesneden. Six: ,,Misschien vinden we het ooit nog wel terug, maar er bestaat een kans dat alles is verdwenen. Dat is vaker gebeurd met werken van grote meesters. Een voorbeeld is de Nachtwacht; die mist ook wat reepjes."



Six betaalde anderhalf jaar geleden 156.000 voor het schilderij. Het werk is per direct te koop. Over de vraagprijs wil Six niks kwijt, behalve dat het schilderij natuurlijk als een Rembrandt wordt aangeboden. Voor een echte Rembrandt wordt aardig wat geld neergelegd, soms loopt het op tot tientallen miljoenen.

Volledig scherm Rembrandts Jan Six uit 1654.

Bijzondere band