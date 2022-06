‘Kwart van de studenten voelt zich tijdens stage financieel uitgebuit’

Donny M. eerder veroor­deeld voor misbruik jonge kinderen

Donny M., die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de dood van de 9-jarige Gino, is in 2017 al eens veroordeeld in een misbruikzaak. Het betreft het misbruiken en mishandelen van twee jongetjes in Sittard. Een van de advocaten in die zaak bevestigt berichtgeving daarover van regionale omroep L1.

5 juni