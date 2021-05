Kwetsbare ouderen mishandeld en overvallen door criminele bende: man gaat 9 jaar de cel in

Kletsnatte lente is jammer voor ons, maar geweldig voor de natuur

16:00 Het was de afgelopen weken vaak kletsnat buiten en dat blijft het aankomende pinksterweekend zo. Maar dat heeft ook voordelen: het grondwaterpeil is bijna weer normaal. ,,Frisgroene planten schieten omhoog en de vennen zijn in heel Nederland weer tot de rand toe gevuld. Geweldig om te zien. We waren echt toe aan regen.”