Laadpaalklever verslaat blokkeer-Fries bij Onze Taal

De jaarwisseling Het jaar van de uitzonder­lij­ke droogte: ‘Hopelijk wordt 2019 normaal’

11:10 Wat maakte 2018 memorabel? Een serie verhalen waarin we terugblikken en vooruitkijken aan de hand van de grote en kleine gebeurtenissen. 2018 gaat de boeken in als het jaar waarin het maar niet regende. De zomer zinderde en duurde eindeloos. En dat terwijl het jaar - dat zijn we alweer bijna vergeten - juist uitzonderlijk nat startte. Een terugblik in drie aktes.