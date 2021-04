Laagste aantal verkeersdoden sinds 2015 in coronajaar

In coronajaar 2020 kwamen in Nederland 610 mensen om door een verkeersongeval. Dat zijn 51 verkeersdoden minder dan een jaar eerder en het laagste aantal sinds 2015, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers nam het sterkst af onder inzittenden van personenauto’s en nam alleen toe onder fietsers. Het aantal doden daalde het hardst onder twintigers, dertigers en 80-plussers, en onder de verkeersdeelnemers in Noord-Brabant.

Lees ook Play PREMIUM Coronatijd maakt verkeer ‘onvoorspelbaar’: meer risico voor voetgangers en fietsers

Er kwamen afgelopen jaar 453 mannen en 157 vrouwen om in het verkeer. Onder vrouwen nam het aantal verkeersdoden met bijna 20 procent af. Bij mannen was de afname met 2,6 procent relatief minder groot.

De meeste slachtoffers in 2020 waren fietsers (229). Daarmee werd het hoogste aantal fietsslachtoffers in 25 jaar bereikt. Een derde van alle fietsdoden verongelukte op een e-bike.

Lees verder onder de grafiek

Volledig scherm Het aantal verkeersdoden in 2020 per soort vervoer © CBS

Thuiswerken

Het was vanaf half maart minder druk op de Nederlandse wegen, onder meer omdat veel mensen thuiswerkten en er nauwelijks toeristen op de weg waren. In de weekenden van eind maart en begin april, tijdens de eerste lockdown, was de verkeersintensiteit maar een derde van die in overeenkomstige weekenden een jaar eerder, op werkdagen was het maar half zo druk op de weg.

Opmerkelijk: op de dagen dat het in maart en april 2020 het minst druk was op de weg, lag het aantal verkeersdoden hoger dan in dezelfde periode in 2019. Ook tussen half juni en half juli en in de maand november kwam het aantal verkeersdoden hoger uit dan een jaar eerder, terwijl het veel stiller was.

In Noord-Brabant viel het hoogste aantal dodelijke slachtoffers, maar het aantal verkeersdoden is er ook het sterkst gedaald. In Flevoland vielen de minste verkeersdoden, aldus het CBS.

Volledig scherm Het aantal verkeersdoden per provincie in 2020 © CBS

Bekijk hieronder onze video's over auto's en mobiliteit.