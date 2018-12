Laatste Sobibór-overlevende Selma Wijnberg overleden

Maker nepnieuws Zwarte Piet verdiende er waarschijn­lijk tienduizen­den euro's mee

22:16 De maker van Nederland's best gelezen nepnieuwsbericht komt uit Wageningen. De 46-jarige ex-cameraman Cees van Omroep Ede is auteur van het beruchte Facebook-artikel ‘Zwarte Piet Fan’. Daarin doet de NTR de belofte om ‘Zwarte Piet zwart te houden in het Sinterklaasjournaal als dit bericht 300.000 keer gedeeld wordt’. Onzin-nieuws, maar wel 285.000 keer gedeeld. Het is volgens nepnieuwsexpert Peter Burger vermoedelijk het best scorende bericht ooit.