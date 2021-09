Laatste tolk Fries verdwijnt uit rechtbank Leeuwarden: ‘Overheid wil niet onderhandelen over tarief’

,,Je hebt nu eenmaal Friezen die echt niet uit hun woorden komen in het Nederlands’’, zegt Fedde Dijkstra uit Wirdum. Hij is gecertificeerd tolk Fries én tolk Duits, en hij doet het werk al jarenlang. In de Friese rechtspraak is hij een bekend gezicht. Maar nu stopt hij met zittingen in Friesland, en dat doet hem pijn. Omdat hij vindt dat iedereen zijn eigen taal moet kunnen spreken.