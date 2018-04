Laatste verdachten ontvoering Insiya op vrije voeten

Het gaat om de Amerikanen Robert B. en Daniel C. De 49-jarige B. kwam al eerder vrij, maar werd in januari opnieuw gevangengezet toen hij met een smoes probeerde een nieuw paspoort te krijgen. Zijn voorarrest is opgeheven omdat het anders langer dreigt te gaan duren dan een eventuele straf, aldus de rechtbank.



B. belandde in 2016 in het ziekenhuis toen een buurman van Insiya hem besprong. ,,Rond 07.30 uur hoorde ik lawaai op straat'', vertelt de buurtbewoner. ,,Ik dacht dat het gewoon kinderen waren. Maar daarna hoorde ik een vrouw schreeuwen. Toen ik naar buiten keek, zag ik mijn buurvrouw en haar dochter in gevecht met een vrij grote man. Die man stond echt te beuken met een soort zaklantaarn.'' De buurman overmeesterde B. al snel. ,,Ik heb hem in zijn nek gepakt, gedraaid, een beetje judogrepen op hem losgelaten. En in antwoord op zijn stroomstoot heb ik hem, ja sorry, een knietje in zijn gezicht gegeven. Vanaf dat moment is hij rustig gebleven tot de politie kwam.''



Daniel C. (53) zat in de Verenigde Staten al maandenlang vast. Hij werd in maart uitgeleverd aan Nederland en hier kort daarna door de onderzoeksrechter al onder voorwaarden op vrije voeten gesteld.