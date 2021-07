Lamlendigheid is onder mijn huid gekropen

Ik heb bijna anderhalf jaar de zolen van mijn schoenen gelopen langs de kaden van de stad. Op zachte lenteavonden, maar ook in weer en wind en een enkele maal tijdens een sneeuwbui, als de zon nog net even fel van achter de huizen aan de overkant op mijn bol scheen, bij het laatste avondlicht en in het pikkedonker, als ik ziekig of kortademig was, als de kleintjes koorts hadden, als we een heerlijke avond met zijn tweeën hadden gehad of een knetterende ruzie, als de kinderen tot laat doorspeelden of zich al vroeg settelden voor Raiders of the Lost Ark. Altijd vond ik wel ergens een moment om te zeggen: ,,Nee, ik moet eerst nog even wandelen.’'

Een vaster gewoonte bestond er niet. Een gezonde geest in een gezond lichaam, u kent dat wel, de dingen die we de afgelopen maanden tegen elkaar zeiden om geest en lichaam lenig te houden. Honderden kilometers heb ik gelopen om dat huis heen. En naar grote tevredenheid, hè. Met de blik op de lange termijn, maar zelfs elke avond als ik na zo’n wandeling de schoenen uitschopte: yes, die zit er toch maar op!

Quote Lamlendig­heid is onder mijn huid gekropen. Een schande, dat hoef u me niet te vertellen

Nu is corona bijna voorbij en laat ik het er direct bij zitten! Oh, ik heb zoveel excuses paraat. Er is voetbal op televisie dat ik niet kan missen, het eten loopt uit, er is nog zoveel werk te doen, ik moet de kinderen nu echt eens een keer voorlezen, het miezert wel heel vervelend, hè bah, nu regent het zelfs pijpenstelen, Raiders of the Lost Ark duurt vier uur, dan kan ik niet ook nog gaan wandelen, en ja, nu is het wel heel pikkedonker en bovendien, waar zijn m’n schoenen?... Nou ja, u begrijpt het al.

Lamlendigheid

Er is geen ander woord voor. Het is onder mijn huid gekropen op het moment dat de urgentie van de pandemie af ging. Het is een schande, dat hoeft u me niet te vertellen. Maar ik begrijp daardoor ook heel goed hoe het in de rest van ons land gaat met alle goede voornemens en de naleving van voorschriften. Het is bijna voorbij, we kunnen nu wel terug naar normaal.

Maar zie de cijfers weer omhooggaan. Even opletten nog. Nog even alles volgens de regels. Ik ga nu ook weer lopen, echt. Ik heb de schoenen alweer aan.

