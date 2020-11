Landelijk 6093 nieuwe besmettingen, in Brabant één minder dan op vrijdag: 1004 nieuwe gevallen

Brabantse cijfers

Het RIVM liet op zaterdag weten dat in Brabant 1004 nieuwe coronagevallen zijn vastgesteld. Dat is er één minder dan op vrijdag gemeld werd. Daarmee loopt dat getal weer iets terug, nadat van woensdag op donderdag een forse stijging in het aantal nieuwe gevallen te zien was (van 657 naar 1036).

Het aantal ziekenhuisopnames is het afgelopen etmaal verdubbel van 8 op vrijdag naar 16 vandaag. Ook het aantal overlijdens verdubbelde van 5 naar 10.

Als gekeken wordt naar de vier grote steden in Brabant dan zijn stijgingen te zien in het aantal nieuwe gevallen in Den Bosch (69 gisteren tegen 82 vandaag) en in Eindhoven (71 naar 80). In Breda (61 naar 49) en in Tilburg (112 naar 98) zijn dus dalingen in het aantal nieuwe besmettingen te zien.