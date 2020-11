Landelijk drie dagen op rij minder coronabesmettingen, wel stijging in Brabant

Het aantal nieuwe coronabesmettingen daalt verder na de korte opleving van vorige week. De afgelopen 24 uur testten er 4873 nieuwe mensen positief op corona. Dat zijn er 584 minder dan een dag eerder. In tegenstelling tot de landelijke cijfers is er in Brabant wel een stijging zichtbaar. Maandag kwamen er 980 nieuwe vastgestelde besmettingen bij, tegenover 834 een etmaal eerder.

In Eindhoven werden 100 nieuwe positieve gevallen gemeld, een stuk meer dan een etmaal eerder. Toen ging het nog om 72 nieuwe besmettingen. Ook Den Bosch kende een stijging: 36 tegenover 24.



In heel Brabant zijn vijf nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat is wel een daling ten opzichte van eerdere dagen. De drie dagen ervoor waren dat er telkens veel meer. Vrijdag zelfs 22, het hoogste aantal in twee weken. Verder kwamen er het afgelopen etmaal acht meldingen binnen van Brabanders die zijn overleden aan het coronavirus.

Landelijk derde dag op rij daling

Vorige week dinsdag steeg het aantal geregistreerde besmettingen plotseling nadat het dagen achtereen was gedaald. Vrijdag kwam het aantal uit op het voorlopige nieuwe hoogtepunt van 6108, maar die stijgende lijn is nu weer dalende. Zaterdag kwam het aantal nieuwe besmettingen al uit op 5941, zondag werden 5457 besmettingen gemeld en vandaag dus weer minder: 4873.

In de ziekenhuizen werd het met 35 nieuwe patiënten iets drukker. In totaal liggen er nu 2130 mensen met corona in het ziekenhuis. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding maakt zich over deze lichte stijging niet heel veel zorgen.

In een week tijd is totale bezetting met 8 procent gedaald. ,,Zo'n daling gaat heel langzaam en gaat met pieken en dalen. Maar de grote lijn is een afname en we verwachten dat deze trend doorzet. We hopen dat we met de kerst onder de duizend patiënten uitkomt. Dat biedt weer ruimte om reguliere zorg op te pakken.‘’

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 45, evenveel als de dag ervoor. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven.