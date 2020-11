Landelijk stijgt het aantal positieve tests opnieuw, daling in Brabant

De afgelopen zeven dagen daalde landelijk het aantal besmettingen gemiddeld met 191 per dag. Die afname zette eind oktober in, twee weken nadat het kabinet een gedeeltelijke lockdown afkondigde. Daar kwam vorige week nog de sluiting van onder meer dierentuinen, bioscopen en musea en een verdere verkleining van de maximale groepsgroottes bovenop. Volgende week besluit het kabinet of die maatregelen weer opgeheven kunnen worden.

Cijfers Brabant Het aantal gemelde besmettingen in Brabant daalde donderdag tot 683. Een dag eerder waren dat er 972. Daarmee ligt het aantal nieuwe besmettingen vijf dagen onder de 1000 in de provincie. In de week ervoor ging het telkens om meer dan 1000 besmettingen. In de eerste drie dagen van november bijvoorbeeld waren dat er bijvoorbeeld nog meer dan 1600. Verder kwamen donderdag acht meldingen van nieuwe coronapatiënten die werden opgenomen in het ziekenhuis in Brabant en kwamen er 26 meldingen van overlijdens van mensen met een besmetting. In de gemeente Altena werden vijf sterfgevallen geregistreerd. Verder werd het overlijden gemeld van vier inwoners van Roosendaal. In diverse gemeenten in de regio ligt het aantal besmettingen de afgelopen dagen lager dan in de weken ervoor. In Eindhoven waren er donderdag 69 meldingen tegen 95 een dag ervoor. Twee weken geleden kwamen de cijfers geregeld nog boven de 100.

De vraag is of dat gaat gebeuren. De afgelopen drie dagen lijkt de dalende trend namelijk gekeerd. Nadat het aantal positieve tests zondag en maandag nog sterk daalde, met bijna 1000 per dag, was er dinsdag nog maar een heel lichte daling (-14). Het dagtotaal van vandaag (5658) ligt bijna duizend hoger dan toen.

De gemeente Amsterdam telde afgelopen etmaal de meeste positieve tests. Het coronavirus werd vastgesteld bij 395 inwoners van de hoofdstad. In Rotterdam kwamen 326 nieuwe gevallen aan het licht, in Den Haag 172 en in Utrecht 118. Daarna volgt de gemeente Westland met 74 meldingen.

Minister Hugo de Jonge zei gisteren juist dat we de piek van de tweede golf achter ons hebben liggen. ,,Wat we voor de korte termijn moeten doen is zorgen dat we het virus er samen onder krijgen. Maar even; we zijn echt over die piek heen”, zei de coronaminister toen.

Ziekenhuizen

Het totaal aantal opgenomen coronapatiënten in het ziekenhuis bedraagt vandaag 2201, dat zijn er 76 minder dan gisteren. Van die patiënten liggen er 1606 op een verpleegafdeling (min 65) en 595 op de intensive care (min 11). Op het voorlopige hoogtepunt van de tweede golf lagen er ruim 2600 mensen met corona in het ziekenhuis.

Het aantal nieuwe opnames bedraagt vandaag 220 op verpleegafdelingen en 31 op de intensive care. Het aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen daalt sinds eind oktober. Vorige week waren het er volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding gemiddeld 271 per dag, deze week is dat gemiddelde 208. Ook in de ziekenhuizen lijkt die daling echter enigszins af te vlakken.

Het aantal bij het RIVM gemelde sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 89. In de Brabantse gemeente Altena werden vijf sterfgevallen geregistreerd. Verder werd het overlijden gemeld van vier inwoners van Rotterdam en vier mensen uit Roosendaal. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend waren 76 sterfgevallen gemeld. Het aantal sterfgevallen dat het RIVM meldt is een onderschatting van het werkelijke totaal, omdat de regionale GGD’en, die deze cijfers aanleveren, niet van alle coronadoden op de hoogte worden gesteld.

