Landelijke staking ziekenhuizen op 16 maart, alleen spoedzorg

De stakende ziekenhuismedewerkers voelen zich in de steek gelaten door de werkgeverskoepel, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), melden de vakbonden. ‘Als het aan de NVZ ligt gaan de medewerkers er de komende twee jaar in koopkracht flink op achteruit, wordt er niets structureels gedaan aan het verlagen van de werkdruk en moeten ze zich nog flexibeler opstellen bij het inroosteren.’

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ,,We merken dat de boosheid onder medewerkers enorm is. Vooral het vertrouwen in de werkgever krijgt een flinke deuk. De medewerkers voelen zich in de kou gezet. Het enige dat wordt gevraagd, is behoud van koopkracht en verlagen van de werkdruk. Zodat de boodschappen kunnen worden betaald en het prachtige werk dat wordt gedaan wordt volgehouden.”