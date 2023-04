Landing van parachutist gaat mis: vrouw bungelt op grote hoogte bij vliegveld

Even na 11.00 uur sprong de vrouw met een groep andere parachutisten uit het vliegtuigje. Alles ging goed, tot aan de landing.

Met behulp van een hoogwerker werd geprobeerd om de vrouw uit de boom te halen, maar die kon niet bij haar komen. De vrouw zat namelijk tussen de takken. Daarop heeft de brandweer met een ladder geprobeerd de vrouw te bevrijden, en dat lukte.

Er was ook een ambulance opgeroepen, maar die kon rechtsomkeert maken. De vrouw was namelijk niet gewond. Sterker nog, ze heeft het al over het maken van een nieuwe sprong.

Parachutist vast in boom op vliegveld Teuge © Luciano de Graaf

Foute inschatting

Skydive Teuge laat weten dat het maar sporadisch voorkomt dat een parachutist in een boom landt. In dit geval gaat het volgens een medewerker om ‘een foutieve inschatting van de landing.’ ,,Als de wind uit een bepaalde richting komt, kan het wel eens voorkomen dat we in een boom landen.‘’

In dit geval liep het ongeluk met een sisser af, maar helaas gaat het ook wel eens flink fout. Begin deze maand vond er nog een dodelijk ongeluk plaats. Een 49-jarige man uit Utrecht stortte neer tijdens zijn landing. Het leek erop dat de parachutist op compleet de verkeerde plek terecht was gekomen. De normale landingsplek was enkele honderden meters verderop.