Lange rijen voor teststraten door feestende jongeren en technische problemen

In diverse steden staan vandaag lange rijen bij de locaties waar sneltests worden uitgevoerd. De wachttijden lopen op, omdat veel mensen - met name jongeren - zich willen laten testen zodat ze vannacht voor het eerst in lange tijd weer kunnen stappen. En bij diverse teststraten zijn technische problemen met het mailsysteem.

Dat meldt Testen voor Toegang, de organisatie die de sneltesten regelt in opdracht van de overheid. Morgen gaan voor het eerst in vijftien maanden de discotheken en nachtclubs weer open, maar wie er binnen wil moet een vaccinatie- of testbewijs laten zien. Testen voor Toegang ziet daardoor ‘een grote toename’ van het aantal mensen dat getest wil worden. Dat zou vooral gelden voor mensen in Amsterdam, Groningen en Utrecht.

Alle capaciteit in gebruik

‘Op sommige locaties is honderd procent van de testcapaciteit in gebruik en door vertraging in het IT-systeem kunnen de wachttijden oplopen. Wij vragen hiervoor begrip’, stelt Testen voor Toegang in een persbericht. ‘Om de vertraging te verhelpen, is rond 14.00 uur een technische aanpassing gedaan in het e-mailsysteem dat gebruikt wordt. Mensen die vanochtend zijn getest ontvangen hun testuitslag daarom opnieuw.’

Bij een testlocatie in Utrecht stond vrijdag een rij van zeker honderd mensen, de wachttijd was 45 minuten. Ook bij Ahoy in Rotterdam stond een lange rij mensen buiten. In Groningen werden mensen die al drie kwartier in de rij stonden naar huis gestuurd, meldt Dagblad van het Noorden. In alle drie de steden gaat het vooral om jongeren die zich willen laten testen voor een avondje stappen.

Testen voor Toegang liet gisteren ook al weten ‘dat veel mensen zich aanmelden voor een test om te gaan stappen'. In Amsterdam liepen daardoor de timeslots bij de teststraten al snel vol. Een woordvoerder van Covidia, dat de tests in Amsterdam uitvoert, stelde vanmiddag dat ‘het redelijk vol zit'. ,,Er is zaterdag een wedstrijd voor het EK in de Arena, de nachtclubs en cafés gaan open en er zijn veel toeristen in de stad.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Een woordvoerder van de landelijke organisatie: ,,We hebben dit weekend een grote toename qua afspraken door de nieuwe regels, dus het is vrij druk. Als je dan vertraging hebt, dan kunnen de wachttijden bij sommige locaties oplopen.‘’ Na het weekend wordt besproken of de testcapaciteit verder omhoog moet.

Capaciteit 225.000 tests per dag

Wie nog niet volledig is gevaccineerd, en dat zal voor veel jonge clubbezoekers gelden, kan een afspraak voor een gratis sneltest maken via het door de overheid betaalde Testen voor Toegang. Die organisatie heeft 95 testlocaties door heel Nederland, met een gezamenlijke capaciteit van 225.000 sneltests per dag. Tot nu toe was dat aantal in de verste verte niet nodig, de drukste dag was 17 juni toen 20.000 mensen zich lieten testen. Dat kwam vooral omdat op die dag de EK-wedstrijd Nederland-Oostenrijk werd gespeeld, waar 16.000 toeschouwers welkom waren.

Volledig scherm Lange rijen bij Testen voor toegang , op parkeerplaats zwembad Den Hommel in Utrecht. © Foto Ruud Voest

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: