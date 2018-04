Langere straf voor Jumbo-afperser in hoger beroep

Bij twee vestigingen in Groningen zijn later explosieven aangetroffen, gemaakt met onder andere een kookwekker en kerstlampje. Eén ging af en vernielde een ruit en gevel. De bom die niet ontplofte, had een kracht van vijf tot acht handgranaten. ,,Dat hier geen dodelijke slachtoffers bij zijn gevallen, ligt zeker niet aan u", concludeerde de voorzitter van de rechtbank eerder.

Zoon

De verdachte werd half oktober vorig jaar in Groningen opgepakt, samen met zijn zoon. De zoon is niet vervolgd. De rechtbank vindt het DNA van O. dat onder de postzegel werd gevonden van de verjaardagskaart een van de belangrijkste bewijzen tegen de verdachte. O.'s verklaring dat het celmateriaal via een ander op de zegel kan zijn gekomen, vindt het hof niet geloofwaardig.



,,De tien jaar komt mij bekend voor", zei O. bij het aanhoren van de uitspraak. Hij kreeg in 1993 al eens tien jaar cel voor een soortgelijk delict. Het hof komt mede door zijn strafblad tot een hogere straf dan de rechtbank had opgelegd en ook hoger dan de acht jaar celstraf die het Openbaar Ministerie wederom had geëist. Het hof tilt er ook zwaar aan dat O. met zijn acties veel maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt.



Volgens de rechters komt de constructie van de bom in deze kaart overeen met die van andere bommen die in Groningen werden aangetroffen. Ook het tin dat werd gebruikt om de bommen te solderen kwam overeen met het tin dat men in de woning van O. vond.