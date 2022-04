Langere wachttijd bij IND door toename migranten

Volgens de IND is het voorjaar altijd een drukke periode, onder meer door expats die vanaf de zomer in Nederland willen wonen en werken en internationale studenten die zich aanmelden voor het nieuwe collegejaar. Maar de wachttijden lopen nu op door ,,een sterke toename van het aantal kennismigranten” en ,,doordat aanvraagprocedures voortgezet kunnen worden nu de coronareisbeperkingen weggevallen zijn”. Ook kampt de dienst met een personeelstekort. ,,De krapte op de arbeidsmarkt is ook voor de IND een uitdaging bij het werven van nieuwe medewerkers”, aldus de IND.