Langzaamaan steeds iets minder fris: ‘Het wordt vanzelf weer een keer zonnig en warm’

Gisteren was het de koudste 1 april in minstens 120 jaar en ook morgenochtend is het recordkoud. Op sommige plaatsen in het zuiden en oosten van het land kan de temperatuur rond 7.00 of 8.00 uur zelfs onder de -5 graden zakken en op een enkele plaats zelfs -7. ,,Het is behoorlijk koud voor deze tijd van het jaar", moet weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza erkennen. ,,De natuurlijk loopt daar, na het mooie weer van afgelopen weken, behoorlijk wat schade van op.”



De maximale temperatuur ligt halverwege komende week rond een graad of 12 en er komt veel regen onze kant op. Over een week lijkt het langzaam steeds iets minder fris te worden. ,,Het wordt wel weer warmer, maar of het ook mooi weer wordt...", durft Van Bernebeek nog niet heel stellig te beloven. ,,Komende week wordt het heel wisselvallig, met een graad of tien overdag en vooral veel regen en wind. Twee weken geleden leek het wel lente, nu winter en komende week herfst. Drie seizoenen in twee weken tijd, dat is vrij bijzonder. De verschillen zijn zo groot.”