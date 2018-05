Lantaarnpaal midden op de weg in Nijmegen: 'Foutje'

Ten Westenend, een beetje overrompeld: ,,Wel leuk, ja. Maar ik vind het ook veel poeha om niks.’’ Want, weet hij, de stratenmakers zijn woensdag pas klaar. ,,Voordat de weg officieel open gaat, is de lantaarnpaal heus wel verplaatst.’’



,,Een foutje in de planning’’, zegt een woordvoerster van de gemeente. ,,We zijn er niet zo gelukkig mee, omdat het er vreemd uitziet en de goede werkwijze niet helemaal is gevolgd.’’



Eigenlijk had de lantaarnpaal vorige week al twee meter verplaatst moeten worden. ,,Dat is kennelijk misgegaan met de vele vrije dagen.’’ Maar ook de voorlichtster verzekert dat er eigenlijk weinig aan de hand is. ,,Vandaag (maandag, FH) komt het bedrijf dat voor ons altijd de lichtmasten verplaatst. Dan is de weg weer normaal doorgankelijk.’’