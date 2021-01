Laten we kappen met de gedachte dat elk protest een zinnig antwoord verdient

Politie pakt 131 relschop­pers op wegens geweld en opruiing

27 januari De politie hield gisteren in het hele land 131 verdachten aan, van wie 81 mensen in Rotterdam. Het grootste deel van deze verdachten is jonger dan 25 jaar. Ze zijn vooral aangehouden wegens openlijke geweldpleging en opruiing. Bij opruiing via sociale media zijn de meeste verdachten onder de 18 jaar, meldt de politie.