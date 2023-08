Latifa vertelde de politie dat haar woning overvallen was, maar het bleek om een moordcomplot te gaan

In de periode voor de dood van haar man, blijkt Latifa meerdere keren contact te hebben gehad met Zakaria C. Deze Fransman is haar minnaar. In hun contact ging het regelmatig over vergiftigen, het stoppen van zijn ademhaling en andere manieren om Mimoun om het leven te brengen. In een nacht in december 2020 rijdt Zakaria C. samen met Stevens S. naar de woning van Mimoun en Latifa. Aan het einde van die nacht is Mimoun dood, blijft Latifa achter én kan zij zijn erfenis opstrijken.