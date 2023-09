Lau vond dankzij maatschappelijke dienstplicht zijn motivatie terug: ‘Ik wilde mezelf tegenkomen’

Lau Mohede tikte de twintig jaar aan en zat midden in zijn opleiding Maatschappelijk Werker toen de coronapandemie uitbrak. Met de online lessen wist hij zich geen raad. ,,Het voelde niet als school. Mijn motivatie was ik volledig kwijt. Daarom heb ik me aangemeld voor de MDT Missie’’, stelt Mohede. ,,Ik wilde mezelf uitdagen en mezelf tegenkomen. Dat is gelukt! Ik ben compleet tegen mijn eigen muur aangelopen. Vooral het samenwerken tijdens het bivak, bleek een valkuil. Ik wil altijd de leiding pakken en de dingen op mijn manier doen. Zo werkt het niet in het leger. Dat heb ik keihard teruggekregen.’’ ,,Toen het bivak erop zat, deed Lau zijn sociale missie bij Cybersoek Amsterdam, waar deelnemers kunnen werken aan hun digitale vaardigheden. Voor Mohede’s ogen ontrolde zich de grote problemen van mensen met een gebrekkige taal- en computerkennis in een digitaliserende samenleving. ,,Mensen schamen zich voor het feit dat ze nog geen appje kunnen versturen, laat staan een mailadres aanmaken en een mailtje beantwoorden. Dan moet je echt met iemand achter de computer zitten en stap voor stap een programma doorlopen. Ik vond het mooi werk. Je kunt er echt mensen helpen en mede daardoor ben ik er langer blijven hangen.’’ Onlangs solliciteerde Lau Mohede bij de luchtmobiele brigade van Defensie. Zijn vriendin stond niet te juichen. ,,Maar ze support me wel.’’ Daarnaast werd de twintigjarige Lau ambassadeur van de MDT Missie. ,,De MDT is een unieke combinatie om nieuwe uitdagingen aan te gaan, nieuwe mensen te ontmoeten en heel veel te leren in een korte tijd. Dit zou iedereen moeten doen!’’

Nadat de twintigjarige Djamilla van Kralingen uit Willemstad (Noord-Brabant) de advertentie ‘Tijd voor Actie’ in de krant had gezien, meldde ook zij zich aan voor de MDT Missie. ,,Ik houd wel van een sportieve uitdaging en mijn grenzen verleggen. Tijdens vakanties maak ik graag lange wandelingen in de bergen. Ook heb ik altijd al iets gehad met het leger.’’



Precies een jaar geleden ging Djamilla op voor haar driedaagse bivak van de MDT Missie en dat bleek best pittig. Toch heeft Djamilla het idee dat ze een beter uithoudingsvermogen heeft, dan ze eerder van zichzelf dacht. ,,We moesten bijvoorbeeld in zo’n ijsbad zitten. Dat ging bij mij best goed. Het was koud, maar op zich wel te doen. De coaches begeleiden je intensief met allerlei ademhalingsoefeningen. Je moet namelijk rustig blijven doorademen. Terwijl je de neiging hebt om heel snel te gaan ademen. Waarschijnlijk vanwege de schrik die je lichaam krijgt in het ijskoude water. Adem je rustig, dan valt het allemaal heel erg mee. Abseilen was wat dat betreft een grotere uitdaging. Ik heb best last van hoogtevrees. Maar ik heb het gedaan en daar ben ik echt heel erg trots op.’’



Na het bivak werd Djamilla voor haar sociale missie gekoppeld aan het Maatjesproject van de organisatie Humanitas en ging aan de slag als Taalmaatje. ,,Wekelijks zag en sprak ik de Turkse Seda die aan haar taalvaardigheid wilde werken. We lazen samen boekjes, keken op televisie naar Nederlandse series zoals Peppa Pig en deden boodschappen bij de buurtsuper.’’ Djamilla merkte al na een paar ontmoetingen dat haar Taalmaatje razendsnel vooruit ging. ,,Ondertussen doe ik het al veel langer dan de vooropgestelde veertig uur, want ik zie haar nog steeds wekelijks. Waarschijnlijk ga ik ook nog wel even door met het aanscherpen van de taalvaardigheid van mijn Taalmaatje. Ik vind het erg fijn dat ik er voor iemand kan zijn.’’



Na haar mbo-opleiding juridische administratieve dienstverlening wil Djamilla doorstromen naar een opleiding integrale veiligheidskunde. Nog altijd heeft Djamilla contact met een paar jongeren, waarmee ze haar MDT Missie volbracht. ,,We hadden natuurlijk na een paar weken onze reünie. Dat was echt een feestje! Later dat jaar zijn we met een kleinere groep naar een klimbos gegaan. Dat was ook erg leuk. Weer werd mijn hoogtevrees op de proef gesteld. Gelukkig ging het super goed. Zoiets willen we misschien nog een keer gaan doen.’’