Leerlingen krijgen tijdens verkeersles klappen van agent: ‘Sloeg met volle hand op voorhoofd’

Spartak Moskou laat Promes niet vallen na veroorde­ling tot celstraf: ‘Hij kan nog in beroep’

De Russische topclub Spartak Moskou laat Quincy Promes (nog) niet vallen nadat hun sterspeler maandagmorgen werd veroordeeld tot anderhalf jaar cel wegens het neersteken van zijn neef. Een woordvoerder van de club meldt tegen Russische media: ,,De beslissing van de rechtbank is nog niet in werking getreden en de speler heeft tijd om in beroep te gaan. We denken dat Promes van dit recht gebruik zal maken.”