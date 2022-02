Leerlingen leren over seksuele grenzen: ‘Jongens denken vaker iets te kunnen flikken’

Ruim vijftig leerlingen uit twee 3 vwo-klassen stromen het lokaal op het Haagse Montessori Lyceum binnen. De jongeren worden verwelkomd door Rabia Alibaks en Gemma Molenaar van de educatieafdeling van Amnesty International. Na een introductiefilmpje, waarin het werk van de mensenrechtenorganisatie wordt uitgelegd en de campagne ‘Let’s Talk About YES!’ ter sprake komt, gaat een vinger omhoog. Een meisje zegt dat ze ‘onder de indruk is’, maar zich afvraagt wat zij nu kan doen. Rabia vertelt dat ze straks een kaartje kan schrijven aan de actievoerders.



Dan is het tijd om de leerlingen een paar termen voor te leggen, die te maken hebben met het bewaken van seksuele grenzen, zoals consent (wederzijdse toestemming) en ‘bevriezen’. 70 procent van de slachtoffers kan zich letterlijk niet meer verroeren tijdens een verkrachting. Het is heftige materie die een groepsdiscussie zou rechtvaardigen. Die blijft bewust uit, vertellen de begeleiders later. De leerlingen mogen zelf in groepjes aan de slag met het digitale lespakket BRAVE, dat voorbeeldjongeren in beeld brengt en vertelt over onder meer de stigma’s die kleven aan verkrachting.