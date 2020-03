Lege straten, geen voetbal: politie heeft het (nog) rustig door coronavirus

Het coronavirus legt nog geen druk op de capaciteit van de politie. Het ziekteverzuim onder agenten is lager dan normaal en het afgelasten van voetbalwedstrijden en grote evenementen geeft zelfs even lucht in de roosters.

Mondkapjes en latex handschoenen liggen uit voorzorg klaar in elke politieauto. Maar tot nu toe heeft het coronavirus de politie nog niet in de greep. Waar agenten in Italië het druk hebben met rellen in supermarkten en het bewaken van afgezette gebieden, hebben Nederlandse agenten het zelfs rustiger dan normaal.

Dat heeft alles te maken met het afgelasten van voetbalwedstrijden en andere grote evenementen, waar normaliter veel politiecapaciteit naar uitgaat. De Rotterdamse politie zag plotseling de hoog-risicowedstrijd Feyenoord-Ajax afgelast worden. Daarnaast ging er een streep door de marathon van Amsterdam. De vrijgekomen capaciteit kan en moet nu anders worden ingezet.

Meer blauw

Tijdelijk meer blauw op straat dus, waar vanuit de Nederlandse bevolking en politiek in het verleden vaak om is gevraagd. ,,Tegelijkertijd is het een stuk rustiger op straat, waardoor er naar verwachting ook minder aanrijdingen zullen plaatsvinden of incidenten in de horeca zullen zijn, omdat er minder mensen komen”, zegt de Rotterdamse politiewoordvoerder Wim Hoonhout.

Daar komt bij dat het politiekorps zelf behoorlijk op de been blijft. Volgens woordvoerster Mireille Beentjes van de korpsleiding is het ziekteverzuim zelfs lager dan vorig jaar in dezelfde periode.