Lege zalen in Nederlandse bioscopen vanwege coronacrisis

De Nederlandse bioscopen zuchten onder de coronacrisis. Veel theaters hebben de komende twee weken hun deuren gesloten en de grote ketens die open blijven, zoals Pathé of Vue, ontvangen niet meer dan honderd mensen per zaal.

Bovendien komen er tot begin april aanzienlijk minder nieuwe films uit dan was gepland. De drie grootste nieuwe titels zijn allemaal van de lijst gehaald en verschoven naar het najaar. Het gaat om de Bond-film No Time To Die, de horrorfilm A Quiet Place II en de langverwachte live-actionversie van animatiefilm Mulan. Dit betekent dat de bioscopen de komende weken het publiek alleen maar ‘oude’ titels kunnen bieden, films die al een paar weken te zien zijn geweest.

In de bezoekersaantallen is deze week al een daling te zien. Alle titels in de top 20 van best bezochte producties trokken tientallen procenten minder bezoekers dan vorige week. De film die het het beste volhoudt voorlopig, is de komedie De Beentjes van Sint Hildegard van komiek Herman Finkers en regisseur Johan Nijenhuis.

In de verdrukking

Het Nederlandse Filmfonds kondigde vrijdag aan te gaan inventariseren wat de gevolgen van de coronacrisis voor de Nederlandse film zijn. Sommige producties die deels in het buitenland zouden worden gedraaid, kunnen op dit moment niet meer worden opgenomen. Bovendien is de kans groot dat Nederlandse titels in het najaar in de bioscopen in de verdrukking raken door alle grote titels zoals James Bond, die nu opeens in de drukke herfstmaanden honderden Nederlandse doeken gaan opeisen.

Behalve producties die de bioscoop voorlopig niet halen mogen de zalen sinds de nieuwe maatregelen van het kabinet om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, ook niet meer dan honderd filmliefhebbers per keer binnenlaten.

Bekijk hier alle video's over het coronavirus: