Leger des Heils slaat alarm: ‘Nu maatregelen anders nog veel meer daklozen’

Het Leger des Heils ziet het liefst dat de kortdurende opvang (drie tot zes maanden) in Nederland sterk wordt geminimaliseerd. Daar gaan mensen eerder achteruit dan vooruit, stelt de hulporganisatie. Hun zelfredzaamheid vermindert. Het perspectief ontbreekt en het is een ongezonde leefomgeving met veel prikkels. ,,Het is dan ook veel zinvoller om te voorkomen dat mensen op straat belanden en om, als het dan gebeurt, mensen weer een woning te geven.”

De organisatie ziet ook dat er steeds meer ‘probleemhuurders’ zijn voor wie goede hulpverlening ontbreekt. Deze mensen hebben te maken met een combinatie van problemen (zoals verslaving, schulden, afwijkend gedrag) waardoor ze geen grip meer op hun leven hebben en daardoor hun huis kunnen kwijtraken. De hulp nu voldoet niet, zegt het Leger des Heils. Die is niet voldoende en wordt vaak ook nog in duur afgebouwd. ,,Om deze mensen weer op de been te helpen is bijvoorbeeld een paar keer per week begeleiding nodig, hulp met de post, rekeningen en instanties. Maar in de praktijk wordt deze hulp veel te snel afgebouwd”, zegt een woordvoerster.