Leger des Heils zet man onterecht op straat, dag later is hij terug: ‘Er is iets niet goed gegaan’

Met zijn eigendommen in een vuilniszak werd Rabi Tunc afgelopen dinsdag op straat gezet. Drie agenten zagen erop toe dat hij de sleutels van zijn studiootje bij het Leger des Heils aan de Molenstraat daadwerkelijk inlevert. Onterecht, blijkt een dag later. De kort gedingrechter bepaalt woensdag dat Tunc terug mag. En het Leger des Heils? Dat erkent dat er fouten zijn gemaakt.

Het is woensdag krap aan 24 uur geleden dat Rabi Tunc op straat kwam te staan. Hij heeft de nacht doorgebracht op de bank, bij een vriendin in Losser. Nu zit hij in de hal van de rechtbank in Almelo. Zijn doel: een dak boven zijn hoofd. Want slapen op de bank, dat is geen permanente oplossing. Hij wil terug naar zijn studiootje bij het Leger des Heils. Klein, maar prima voor iemand alleen. Een keukentje, badkamer en een slaapplek.

Huurcontract tot 1 november

Bovendien, zeggen Tunc en zijn advocaat Diederik Briedé, hij heeft gewoon een huurcontract. Tot 1 november 2021. Het staat zwart op wit en hij heeft er voor betaald, 619 euro per maand. Maar op 13 juli is er een gesprek tussen Tunc en de afdeling Kortdurende Opvang van het Leger des Heils, waar hij verblijft. Hij zou er al te lang zijn, woonde er met een korte onderbreking al eerder.

Op 20 juli krijgt Tunc een brief, de einddatum van zijn huur is vastgesteld op 10 augustus 2021. ‘Dat betekent dat u uiterlijk op 10-08-2021 dient te vertrekken en uw studio hier kwijt bent’, staat er, zonder verdere opgaaf van redenen.

Spullen in een vuilniszak

Advocaat Briedé reageert met een brief, beroept zich voor zijn cliënt op huurbescherming en houdt het Leger des Heils aan het huurcontract, dat tot 1 november loopt. Maar Tunc kijkt met zwaar gemoed uit naar 10 augustus. „Ik zag het al aankomen, daarom had ik mijn spullen alvast in een vuilniszak gestopt en in de hoek van de kamer gezet. Uit het zicht, zodat ze niet zouden denken dat ik zelf weg zou gaan.”

Om half 12 dinsdagochtend is het inderdaad zover, het Leger des Heils sommeert hem te vertrekken. „Ik ben naar buiten gegaan en heb 112 gebeld. Gevraagd wat ik moest doen. Volgens de politie was het verstandig om wel te gaan, ik kreeg een pandverbod. Drie agenten kwamen kijken of ik wel netjes wegging.”

Rechter ziet spoed, voor Leger des Heils gaat het te snel

Zijn advocaat Diederik Briedé ondernam dinsdagmiddag gelijk actie en spande een kort geding aan tegen het Leger des Heils. Dat er haast mee is, ziet ook kort gedingrechter Ulbe van Houten. Daarom kan de zitting een dag later al plaatsvinden.

Voor het Leger des Heils gaat het te snel. Advocaat Karima Bol laat de rechtbank woensdagmiddag om 13.00 uur per mail weten dat ze de zitting van 14.00 uur niet kan halen. Ze vraagt om uitstel en geeft aan dat Tunc terug kan keren naar ‘de voorziening’ van het Leger des Heils. Eerder die ochtend heeft Briedé al via het hoofdkantoor van het Leger des Heils vernomen dat er ‘iets niet goed is gegaan’ en Tunc in principe terug mag.

Sleutels weer terug en een dak boven zijn hoofd

Die zekerheid willen de bewoner en zijn advocaat wel hebben. In een telefoongesprek tijdens de zitting krijgt Briedé van de regiomanager van het Leger des Heils de bevestiging dat Tunc weer welkom is. Als hij naar Enschede komt, krijgt hij zijn sleutels terug. Als extra stok achter de deur, legt rechter Van Houten ook het gebod op dat Tunc terug naar zijn studio moet.

Na afloop van de zitting is Tunc blij. „Ik heb weer een dak boven mijn hoofd.” Voor Briedé is de kous nog niet af. „Dat is te makkelijk, iemand op straat zetten en een dag later zeggen dat dit toch niet de bedoeling was.” Hij wil dat het Leger des Heils de proceskosten betaalt en een schadevergoeding van 500 euro. Hij hoopt er onderling uit te komen. Lukt dat niet, is er over een paar weken opnieuw een zitting bij de rechtbank.