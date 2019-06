Leger straft studenten die naziplaatjes rondstuurden

Ook een instructeur die meerdere relaties had met cadetten krijgt straf. Wat de sancties precies zullen zijn, moet in een later stadium duidelijk worden. Ze kunnen variëren van een berisping tot ontslag. Staatssecretaris Barbara Visser vindt dat de ‘normen op ernstige wijze zijn overtreden’.



Een speciale onderzoekscommissie bekeek de naziverheerlijking in één klas en vond in totaal achttien aanstootgevende afbeeldingen. Op sommige plaatsen waren defensiemedewerkers gefotoshopt in historisch materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. De studenten zagen dit als ‘harde humor’.



Een melding van naziverheerlijking bij de 11e Luchtmobiele Brigade is onderzocht, maar blijft zonder gevolg. Een speciale commissie stelde vast dat hier incidenteel de Hitlergroet is gebracht, maar omdat niet duidelijk is door wie en wanneer is er niemand persoonlijk op aan te spreken. De commandant van het legeronderdeel is gevraagd om in het opleidingsprogramma opnieuw onder de aandacht te brengen dat dit gedrag ‘volstrekt onacceptabel’ is.