Lego opent grootste winkel vol Nederlandse iconen in Amsterdam

Duizenden steentjes, verdeeld over 2 verdiepingen. Lego heeft vanochtend in de Amsterdamse Kalverstraat onder grote belangstelling zijn grootste winkel van Nederland geopend.

Het gaat om een flagshipstore, vergelijkbaar met winkels in wereldsteden als Londen, New York en Shanghai. Een van de blikvangers is een 3,3 meter hoge windmolen. De molen is een van de grootste modellen in de etalage en gemaakt van ruim 885.000 Legosteentjes. De molen heeft draaiende wieken, licht en geluid.

De winkel zet de Nederlandse cultuur, iconen en innovaties in de schijnwerpers. Zo zijn er naast de molen nog meer grote Lego-modellen te vinden met een link naar ons land. Bij binnenkomst zie je de Amsterdamse Munttoren, een grachtenbrug met daarop Nederlandse uitvindingen als het cassettebandje, het kunsthart en de microscoop.

Hollandse meesters

En de Deense speelgoedgigant liet zich inspireren door schilderijen van Hollandse meesters als Jan Vermeer, Vincent van Gogh en Rembrandt. In deze werken is ook een stukje technisch vernuft verwerkt, want de ogen van de portretten lijken je te volgen.

Bezoekers kunnen ook zelf aan de slag en kunnen onder meer een eigen boot maken. Ook is er een mosaic maker aanwezig. Hiermee verandert je eigen foto in een paar minuten in een portret van Lego.

Amsterdam is de tweede stad waar Lego een eigen winkel heeft geopend, Utrecht had vorige maand de primeur.

Volledig scherm Een LEGO bouwwerk van kunstenaar Escher in de eerste LEGO flagship store van Nederland, in de Kalverstraat van Amsterdam. © ANP

Volledig scherm Een 3,25 meter hoge LEGO-molen van 885.757 LEGO stenen in de etalage van het eerste LEGO flagship store van Nederland, in de Kalverstraat van Amsterdam. © ANP

Volledig scherm In de winkel komt volgens LEGO de Nederlandse cultuur en identiteit sterk terug. © ANP