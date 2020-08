Leids vaccin nu ook op Nederlanders getest

CORONAVIRUS LIVE | Leids vaccin ook getest op Nederlan­ders, 11 miljard euro extra in steunpak­ket voor bedrijfsle­ven

17:24 Het coronavaccin dat door Johnson & Johnson bij farmaceut Janssen in Leiden wordt ontwikkeld, wordt ook getest op Nederlanders. In de tweede fase van het onderzoek worden 550 gezonde personen in ons land, Duitsland en Spanje getest. Die proeven moeten vaststellen of het vaccin veilig en effectief is. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je hieronder in ons liveblog. Het vorige liveblog lees je hier terug.