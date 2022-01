Lekker aan het gamen en opeens staat er een inbreker in je woonkamer: het overkwam de 28-jarige Denny

Na even te hebben gedoucht na een lange werkdag, kruipt Denny achter zijn PlayStation. Zoals wel vaker, voor wat ontspanning. Zijn headset zit op zijn hoofd. Hij gaat helemaal op in het schietspel, Call of Duty. Wat hij níet doorheeft, is dat er op datzelfde moment iemand over een hek is geklommen om vervolgens via de schutting bij hem in de tuin terecht terecht te komen.