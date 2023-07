Lekker kussen in de rups op de kermis: mij lijkt het heerlijk

Problemen vlucht Corendon naar Gran Canaria: toestel keert om boven Noordzee en is terug op Schiphol

Een toestel van Corendon dat onderweg was naar Gran Canaria is teruggekeerd op Schiphol. Volgens de reisorganisatie is er sprake van een ‘technische storing’. Voor de 188 passagiers wordt nu accommodatie op Schiphol gezocht.